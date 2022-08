Juve, Perin: “Questo pareggio ci deve servire per migliorare”

Al termine della partita contro la Sampdoria, il portiere della Juve Perin è intervenuto ai microfoni di DAZN: "E' un pareggio che ci deve servire per capire dove dobbiamo migliorare. Deve essere un pareggio costruttivo per far sì di non perdere altri punti in questo modo. Non abbiamo subito nulla o quasi. E' importante non aver preso gol ma dobbiamo migliorare. Già da domani ci metteremo sotto per crescere".