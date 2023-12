Bernardeschi: “La Juve sta tornando grande. Nazionale? Io sono qui”

Intervistato da Sky Sport l'ex Juve Bernardeschi ha parlato di un possibile ritorno in bianconero e in nazionale

Intervistato da Sky Sport a margine della premiazione per la medaglia d'argento consegnatagli dal CONI, l'ex Juventus Federico Bernardeschi ha detto: "Questa è la città in cui vivo, la Juve è un pezzo di cuore e questo non si può negare".