Bernardeschi: “La Juve è un pezzo del mio cuore. Sarei felice di tornare”

La Juventus cerca un esterno mancino. Soprattutto in caso di una partenza a gennaio di Iling Jr in direzione Premier League. Uno degli affari low cost potrebbe essere il ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi. L'ex Juve è rimasto molto legato all'ambiente dei 37 volte campioni d'Italia. Attualmente sotto contratto con il Toronto FC fino al 31 dicembre 2026, l'ex calciatore bianconero si gode le vacanze in Italia, sognando il ritorno a Torino.