Bernardeschi: “Alla Juve sono cresciuto molto”

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche dell'esperienza a Torino.

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juve, ora al Bologna, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole: “L’accoglienza è stata molto positiva, voglio ringraziare i tifosi per questo. Bologna è una piazza calda, si sente che c’è entusiasmo. Ora sta a noi dimostrare ancora qualcosa in più. Il mio rapporto con il passato è meraviglioso: ho cambiato 4 società se includiamo Crotone (dove sono stato in prestito)”.

Sulla Juve

"Ci sta che qualcuno si sia arrabbiato quando sono andato via dalla Fiorentina, ma poi alla Juventus sono entrato in una società molto importante e abbiamo raccolto diversi successi. Ho rispetto per tutte le società in cui sono stato. Nella Juve sono diventato l'uomo e il calciatore che sono oggi, dunque c'è grande gratitudine".