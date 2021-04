Bernardeschi e Chiesa sotto osservazione, ma mente isolamento

C’è grande attesa per il risultato dei tamponi dei due bianconeri

Il focolaio scoppiato in Nazionale dopo la partita dell'Italia contro la Lituania ha gettato una tegola in casa bianconera, già devastata dai numerosi infortuni. Nella nota diramata dalla FIGC, è stato specificato come il primo positivo sia stato riscontrato a seguito della sfida di Sofia contro la Bulgaria. Il membro dello staff non è partito per la gara contro la Lituania, ma i contagi erano già in stato avanzato. E adesso, a due giorni dal Derby della Mole in cui la Juventus deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Benevento, la situazione a Vinovo è decisamente precaria, soprattutto dopo la positività al coronavurus di Demiral prima e Bonucci dopo. Infatti adesso Pirlo deve fare i conti con gli altri rientri dalle nazionali di calcio, tra cui Bernardescbi e Chiesa.