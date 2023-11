La Marca: “Juventus unica rivale dell’Inter. Rugani un fedelissimo”

Intervistato a 1 Football Club, Domenico La Marca ha parlato della sfida scudetto che vedrebbe coinvolta anche la Juventus. Ecco le sue parole: “Missione riuscita per Allegri e i suoi ragazzi che alla sosta mantengono invariato il distacco dalla capolista Inter. In attesa di quello che grazie allo straordinario percorso bianconero rappresenta il vero big match del campionato. Questo vedrà i bianconeri poter sfruttare il fattore casa per mettere in discussione il primato dei nerazzurri. Sembrano non aver rivali in questa stagione oltre alla Juventus.In questo momento la Juventus merita di essere considerata l’unica rivale dell’Inter. Questo vista la continuità di risultati dimostrata a discapito di Milan e Napoli che invece per diversi motivi stanno vivendo una stagione al di sotto delle aspettative”.