Mercato Juve, sirene dalla Premier per Yildiz: le ultime novità

Yildiz verrà ceduto in Premier League la prossima estate? Le ultime novità sul futuro dell'attaccante della Juve

Kenan Yildiz è l’esempio vivente di quanto il progetto Next Gen sia stato un successo. Il talento turco dopo aver iniziato nelle giovanili del Bayern Monaco si è trasferito da giovanissimo a Torino, dove è cresciuto e poi è esploso. Il classe 2005 ha già collezionato 67 presenze con la maglia della Juve, condite da 10 gol e 6 assist. Numeri importanti quelli di Yildiz, che con la numero 10 sulle spalle è considerato da molti il presente e il futuro del club bianconero. Questo ammesso però che non venga venduto.

Mercato Juve, le ultime novità su Yildiz

Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, diversi club di Premier League sono sulle tracce del talento della Vecchia Signora e la prossima estate il suo nome sarà di certo al centro di molte voci di mercato. La Juve non ha urgente bisogno di venderlo e l'impressione è che non voglia farlo. Di fronte a una cifra importante, però, sarà difficile rifiutare. Molto dipenderà soprattutto dalla volontà del giocatore, che dovrà decidere se continuare a vestire la maglia bianconera o se invece cambiare aria. Voce in capitolo l'avrà anche il suo agente… che al momento non c'è. Dopo essersi separato dall'ultimo procuratore, infatti, al momento Yildiz è seguito dalla sua famiglia. Occhio però a Jorge Mendes, che lo punta con insistenza e vorrebbe portarlo nella sua scuderia.