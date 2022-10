Benfica-Juventus, l’elenco dei convocati di Allegri per il match decisivo

Domani sera alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona la Juventus si gioca un pezzo della sua stagione. I bianconeri affronteranno il Benfica nella quinta giornata della fase a gironi della Champions League . Per la squadra di Allegri l'obiettivo è solo uno: tornare a casa con i tre punti. Una vittoria contro i portoghesi è infatti la conditio sine qua non per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale , che appare comunque come un'impresa decisamente complessa.

In questa edizione di Champions infatti la Juventus ha perso 2-1 a Parigi con il Paris Saint-Germain ed è stata sconfitta con lo stesso punteggio in casa dal Benfica. Poi c'è stato il doppio confronto con il Maccabi Haifa: la vittoria per 3-1 allo Stadium e la terribile sconfitta in Israele per 2-0. Ora la classifica vede Psg e Benfica a quota 8, Juve e Maccabi a quota 3. La sfida di domani quindi è l'ultima spiaggia.