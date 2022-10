Benfica-Juve, i bookmakers vedono favoriti i portoghesi

Questa sera alle 21 allo stadio Da Luz di Lisbona la Juventus si gioca il tutto per tutto. I bianconeri se la vedranno con il Benfica con un solo obiettivo: vincere . Tornare a casa con i tre punti infatti è l'unico modo per tenere ancora vive le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League . La situazione del Gruppo H infatti vede i portoghesi a pari punti con il Paris Saint-Germain in testa a quota 8, seguiti da Juve e Maccabi Haifa a quota 3 .

Come arrivano le due formazioni al match? La squadra bianconera nell'ultima settimana ha ritrovato un po' di serenità. Prima è arrivata la vittoria di misura nel derby della Mole contro il Torino, poi quella larga vittoria di venerdì contro l'Empoli: per la prima volta in stagione sono arrivati due successi consecutivi. Il Benfica invece ha decisamente il vento in poppa. Venerdì infatti la squadra di Schmidtha vinto il big match con il Porto, confermandosi in testa e andando a +6 proprio sulla squadra di Conceiçao e sul Braga.