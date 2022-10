Juventus, il Benfica ai raggi X: da Joao Mario a Neres

Il sito della Juventus ha studiato a fondo le peculiarità del Benfica, prossimo avversario della Juventus in Champions League.

redazionejuvenews

La Juventusdomani affronterà il Benficanella sfida decisiva per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Il sito dei bianconeri ha pubblicato un approfondimento sullo stato di forma dei lusitani. Ecco la nota: "La Juventus è attesa a Lisbona per affrontare il Benfica nella quinta giornata di Champions League. Le squadre si sono fronteggiate per la prima volta a Torino il 14 settembre con la vittoria per 2-1 dei portoghesi.

JUVENTUS - BENFICA COME STA IL BENFICA Dopo la vittoria a Torino nella seconda giornata di Champions League, il Benfica è rimasto imbattuto in casa e all'estero. In vetta alla Premiera Liga portoghese con 28 punti su 30, sei punti di vantaggio sugli inseguitori più vicini, Sporting Braga e Porto, che la squadra di Roger Schmidt ha sconfitto 1-0 venerdì, con il gol della segnato da Rafa Silva. Il trequartista con i suoi cinque gol in totale è ora un gol dietro il capocannoniere del club in campionato, Gonçalo Ramos. Dall'altro lato del campo, il portiere Odisseas Vlachodimos ha collezionato sette reti inviolate nelle 10 partite di campionato giocate, subendo un totale di cinque gol.

LA SITUAZIONE NEL GIRONE Delle 18 partite imbattute in tutte le competizioni, due sono state ottenute negli scontri consecutivi con i rivali del Gruppo H, il Paris Saint Germain. Nella terza giornata all'Estádio da Luz, il Benfica si è ritrovato in svantaggio per un gol di Leo Messi al 22'. Prima dell'intervallo, il nazionale portoghese del PSG Danilo ha deviato la palla nella propria rete, per l'1-1 finale. Uno a uno anche a Parigi, con gol lusitano al 62' firmato da João Mário dal dischetto, dopo l'iniziale vantaggio di Mbappé. Ora PSG e Benfica sono a quota 8, +5 sulla Juve".