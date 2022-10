Dalla rovesciata di Vialli a Baggio: 4 marzo 1993, un Benfica-Juve da ricordare

Sul proprio sito ufficiale il club bianconero ha voluto ricordare un Benfica-Juve del passato: "Può essere un giorno perfetto anche una serata negativa, finita con una sconfitta? Sì, se si limitano i danni e si lasciano aperte le prospettive per la gara di ritorno. É esattamente quanto succede nella sfida d'andata a Lisbona tra Benfica e Juventus, valevole per i quarti di finale di Coppe Uefa. I bianconeri perdono 2-1, ma Trapattoni relativizza la portata del passo falso con una delle sue frasi che lo rendono unico: «Anche a me piacerebbe mangiare tutti i giorni caviale e salmone, ma so accontentarmi di piatti più semplici». La Signora a Torino capovolgerà il risultato con un perentorio 3-0 preparando il banchetto – per restare nell'immagine del mister – che porterà alla successiva conquista del trofeo.