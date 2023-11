Baudo: “I giocatori della Juve fanno benino. La Fiorentina mi piace”

Intervistato a Radio FirenzeViola, Pippo Baudo ha parlato della partita Fiorentina-Juventus. Lo storico presentatore, tifoso bianconero, ha parlato del gioco espresso sin qui dalla sua squadra del cuore. Ecco cosa ha detto: “In queste prime partite di campionato i giocatori stanno facendo benino, non benissimo ma benino dai. C’è da rivedere un po’ di cose in casa Juventus, soprattutto nell’impostazione generale. Mi sembra che questa squadra non scenda in campo per vincere. I calciatori che sono in rosa mi piacciono ma secondo me dovrebbero avere un po’ di classe e di grinta in più”.