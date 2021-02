Barzagli: “Pirlo il più invidiato dagli addetti ai lavori. Ronaldo il miglior finalizzatole di sempre. La mia Juve…”

TORINO – L’ex calciatore e difensore della Juventus Andrea Barzagli, ha parlato intervistato ospite della trasmissione “Tutti pazzi per la Juve” in onda sul canale Twitch della Juventus: “Alcuni giocatori appeno smettono hanno voglia di rimettersi in gioco facendo l’allenatore o il dirigente. Io sto bene così. Sono un po’ vizioso e mi piace il vino. Ogni tanto gioco a padel, vado a correre e faccio il tassista per portare avanti e indietro i miei figli. Pirlo che vino è? Come giocatore un grande vino francese, di Bordeaux, dove si producono grandi vini. Pirlo è stato un grandissimo giocatore. Come allenatore, non saprei. Ha iniziato da poco e si farà. Sta facendo cose intelligenti. Spero bene per lui. Andrea è forse l’allenatore più invidiato dagli appassionati di calcio e dagli addetti ai lavori. Pirlo allenatore? Ci vedevamo ogni tanto a Torino e lo vedevo molto convinto di voler fare l’allenatore. Ognuno ha il suo percorso, vedremo il suo. Chiellini che vino è? Un Amarone, forte”.

“C’è una chat con Bonucci, Chiellini e Buffon? Prima c’era, ora li sento privatamente. Quando scrivi a Gigi, ti può rispondere dopo una settimana. In dieci anni ho tanti aneddoti, alcuni si possono raccontare, altri no. Io, Buffon e Chiellini eravamo la vecchia guardia e quindi eravamo anche i più seri. Una volta, a tavola c’era la parte italiana e la parte degli stranieri. Poi sono arrivati i sudamericani e mi sono ritrovato con tutti che parlavano spagnolo e io non capivo niente.”

“Tevez? Uno dei giocatori con più personalità che è passato negli ultimi 10 anni alla Juve. Tra i primi tre per personalità. C’era sempre nei momenti che contavano. Come i grandi calciatori. Era un fenomeno. L’attaccante che mi ha messo più in difficoltà? Ronaldo ci ha fatto sempre gol quindi è sempre stato molto complicato con lui. Drogba anche, una forza della natura. Ronaldo? E’ il miglior finalizzatore di tutti i tempi. Ti fa gol in tutti i modi. Il record di gol dice tutto. La sua cattiveria e la sua fame sono cose incredibili. Mi ricordo la partita in casa del Porto. Fu giocata molto bene e fu importante il gol di Pjaca. Ma anche quello di Dani Alves che chiuse praticamente la qualificazione. Era uno stadio molto caldo e il Porto aveva giocatori interessanti:”

Barzagli svela infin e la top 3 dei suoi compagni di squadra: “Pirlo, uno dei più forti centrocampisti degli ultimi venti anni, Buffon perché lo considero il portiere più forte di sempre. Gli altri due li metto assieme, sono Del Piero e Tevez. Loro erano di un’altra fascia. Pirlo lo vedete molto serioso ma in realtà è, nel senso buono, un ‘cazzone’. Ha dato a tutti tanta fiducia e qualità. Di un’intelligenza rara. Poi c’è Padoin che è stato mio compagno di camera ed è stato uno dei giocatori fondamentali di quella Juve. Si è fatto trovare sempre pronto e ha ricoperto diversi ruoli. Persona sempre positiva, rideva sempre.”