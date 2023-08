Barrenechea passa dalla Juve al Frosinone in prestito

Il centrocampista dei bianconeri è stato ceduto alla squadra ciociara per il prossimo campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera contro l'Atalanta, nell'ultima amichevole prima del ritorno in campo in Serie A. I bianconeri esordiranno infatti la prossima settimana contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine; e questa sera Massimiliano Allegri potrà provare per l'ultima volta le novità che sta apportando alla squadra in questa stagione. La rosa a disposizione del tecnico toscano non è ancora al completo, e presenta sia esuberi sia alcuni buchi che andranno sistemati sul mercato.

In questa direzione sta lavorando Cristiano Giuntoli, che ha piazzato un altro giocatore, Enzo Barrenechea, centrocampista classe 2001; che è passato in prestito al Frosinone: stato un punto fermo della formazione Next Gen, per poi salire in prima squadra e fare la preparazione insieme a tutti gli altri. Ora per farlo giocare maggiormente si è deciso di mandarlo in prestito, così da consentirgli maggiore minutaggio.

Lo scorso anno il giocatore ha collezionato 3 presenze in Serie A, 1 in Champions, 1 in Europa League, e raggiungerà la squadra ciociara in prestito per una stagione, sperando poi di poter tornare il prossimo anno a Torino per affermarsi con la maglia bianconera.