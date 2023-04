Barrenechea: “Non mi aspettavo l’esordio, che emozione gli allenamenti”

Enzo Barrenechea, calciatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Ecco le sue parole: "Per quello che è successo con mio padre. provo grande ammirazione per mia mamma, per tutto quello che ha fatto per me e per i miei fratelli. Non è stato facile per lei, la verità è che lei è la numero uno. Lavorava tutto il giorno e tornava di sera, la vedevamo poco ma le sono molto grato per quello che ha fatto. Il mio primo sogno era quello di comprarle una casa e ci sono riuscito quando sono arrivato in Europa. Il rapporto con mio fratello? Quando eravamo piccoli eravamo come cane e gatto, litigavamo sempre. Quando sono andato al Newell’s anche lui voleva venire e io ricordo che invece non volevo venisse, perchè sapevo cosa sarebbe potuto succedere tra me e lui. Ma oggi abbiamo un grandissimo rapporto, ci vogliamo molto bene. Cerco sempre di dargli consigli e di aiutarlo.