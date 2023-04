Juventus-Napoli: i convocati per il match di stasera

I bianconeri scendono in campo questa sera contro la squadra partenopea tra le mura dello stadio di casa a Torino

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Napoli nella partita valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di SerieA. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno reso noti i convocati per la partita di questa sera. Tutti a disposizione di Massimiliano Allegri tranne Moise Kean, ancora alle prese con un fastidio muscolare.