Barillà: “Juve? Sbagliato l’atteggiamento di squadra”

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro il Parma.

Antonio Barillà, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “Igor non ha la bacchetta magica, ma con semplicità ha ridato motivazione ad una squadra confusa. Rispetto a Parma, interpretando anche il pensiero di tanti tifosi, il problema non è legato tanto alla sconfitta, ma al modo con cui è avvenuta. Non è ammissibile l’atteggiamento della squadra. A mio avviso, detto delle responsabilità di Motta e Giuntoli per alcune scelte di mercato, non possono restare fuori dalle colpe i giocatori”.

Sulla gara con il Parma

"Nella gara del Tardini sono mancate cose essenziali come grinta, sacrificio, orgoglio, rabbia agonistica. Tutti elementi che pretendo da chi scende in campo. La Juve non ha elementi di personalità. Poi continuo a pensare quanto possa essere importante in partite di questo tipo un calciatore con anni di esperienza bianconera alle spalle. Non voglio fare nomi e tornare a scelte del passato. Percentuali di colpe? Non si possono fare, ognuno ha le sue responsabilità e a fine stagione su questo giustamente verranno fatte riflessioni".