Bargiggia: “La Juventus sta cercando 2-3 attaccanti”

Paolo Bargiggia ha parlato delle possibili mosse estive della Juve: per il giornalista, i bianconeri punterebbero a 2-3 innesti in attacco

Intervistato per Radio Bianconera, Paolo Bargiggia ha parlato delle possibile mosse della Juventus per il reparto offensivo. Ecco le sue parole: “So che stanno cercando 2/3 attaccanti: un centravanti titolare, un possibile sostituto ma abile e arruolabile e un altro attaccante esterno. Il grosso investimento sarà quindi fatto sulla punta centrale e poi a cascata ci saranno altre operazioni come uno scambio di prestiti per la riserva e sull’esterno andranno di occasione. Credo che la chiave di lettura sia questa oggi”.

Bargiggia: “Milik sarà messo sul mercato. Ipotesi scambio Luiz-Zirkzee”

Inoltre, sul rinnovo di Arkadiusz Milik, il giornalista ha detto: “A fronte di un salario piuttosto alto che si aggira attorno ai 5 milioni lordi, perché sono loro ad incidere, il rinnovo consente alla Juve di gravar meno sull’attuale bilancio e spalmarlo su due stagioni. Quest’estate sarà messo sul mercato quasi sicuramente, garantendosi però un anno in più che può far valere in sede di altro acquirente. La dirigenza facendo così ha alleggerito i conti sul bilancio finale. Non me lo immagino più nei piani però della società”. Infine, su Douglas Luiz: “Era lontano a prescindere dallo sfogo social. Che sarebbe stato messo sul mercato era scritto e lui ha un buon feeling con i club di Premier. Se la Juve potesse lo venderebbe a 40 milioni ma farebbe anche a fare uno scambio di prestiti per avere uno più interessante in rosa. Un esempio? Uno scambio con Zirkzee con il Manchester United“. Leggi anche le ultime clamorose indiscrezioni di calciomercato sulla Juventus <<<