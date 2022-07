L’Inter scarica Dybala? Marotta: “Era un’opportunità, ma ora…”

Ad Appiano Gentile l'Inter ha inaugurato la stagione 2022/23 con la conferenza stampa di Beppe Marotta e Simone Inzaghi. Ecco alcuni estratti delle parole dell'Amministratore Delegato nerazzurro: "Oggi simbolicamente siamo alla griglia di partenza di una nuova stagione sportiva, ma prima di parlare del presente e del futuro volevo fare un brevissimo accenno a un bilancio della stagione scorsa. La definirei agrodolce: la nostra bacheca si è arricchita con due trofei importanti, con un po' di amarezza per il secondo posto che dimostra come nel calcio la differenza sia minima tra chi vince e chi non ci riesce. Questo dovrà essere un avvertimento per il futuro. Le novità consistono in una grande come il rinnovo del nostro allenatore: è frutto di un rapporto nato l'anno scorso dopo le turbolenze estive, ma che ha dato ampia soddisfazione a tutta la società. Era fisiologico il rinnovo, ha dimostrato con i fatti di essere all'altezza di rappresentare una società come l'Inter, e di avere le caratteristiche per lavorare con noi in futuro.