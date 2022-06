Bargiggia: “La Juventus si coprirebbe di ridicolo acquistando Suarez”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha analizzato il calciomercato di diversi club di Serie A, toccando anche il tema Suarez.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Allegri vuole calciatori d'esperienza. Attualmente si è trovata costretta ad attuare la vecchia politica dei parametri zero, ma è una politica attualmente che non sta offrendo i frutti auspicati. In una situazione grottesca, quest'oggi è stata divulgata la notizia secondo cui Luis Suarez sarebbe stato offerto al club piemontese, nonostante lo scandalo di qualche anno fa. Sono sicuro che Allegri ci stia pensando, ma non credo che la Juventus ingaggerebbe l'uruguaiano: il mister Allegri un pensierino ce lo farebbe, ma la Juve si coprirebbe di ridicolo, tesserando l'uruguaiano".

Su Koulibaly: "Per quanto riguarda Koulibaly, sulle sue tracce ci sarebbe il Chelsea? "Ci sono stati dei segnali in questi giorni, ma non è in atto nessuna trattativa ufficiale. Il Chelsea è alla ricerca di un difensore per sostituire Rudiger, ma siamo solo agli antipodi. Koulibaly andrà via solo se dovesse arrivare un'offerta allettante, altrimenti resterà sotto l'ombra del Vesuvio. Il Napoli sicuramente sta sondando e valutando alcuni calciatori. Bremer, tuttavia, ha già un accordo con l'Inter, inoltre l'ingaggio proposto dai nerazzurri è eccessivamente elevato per gli standard del Napoli".

Sul calciomercato del Milan: "De Ketelaere talento del Club Bruges, consigliato anche da Nainggolan, è un calciatore di livello dal punto di vista tecnico. È molto duttile e può ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo. C’è una richiesta importante di 40 milioni da parte del club belga, ma a 30 più bonus si può chiudere l’operazione. Se dovessero ingaggiare il belga, il Milan non virerà su un’ulteriore attaccante. Scamacca non arriverà, nonostante i tanti accostamenti degli ultimi giorni. L’affare Renato Sanches è in dirittura d’arrivo. C’è, invece, un punto interrogativo su Botman, ed è spuntato il nome di Pablo Marì, in prestito all’Udinese, di proprietà dell’Arsenal, come possibile innesto in difesa".