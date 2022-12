Bargiggia: “Il ritorno di Del Piero è una cosa mediatica. Su Agnelli…”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Penso che i tecnici messi da Elkann in questo momento siano per la transizione. Io dico che Del Piero è una cosa mediatica, che fa titolo, che serve ad alimentare la speranze dei tifosi, però mi pare che l’ultimo problema della Juventus in questo momento sia quello di pensare al ritorno dei simboli. Perché poi in che ruolo ritorna Del Piero? Che esperienza ha e che operatività ha? I problemi della Juve sono altri, se ripercorre le orme di Nedved secondo me non conviene né alla Juve né a lui".