Bargiggia: “Allegri è perplesso dal mercato della Juve, non basta Pogba”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando anche di Allegri e Pogba.

redazionejuvenews

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Seriea24.it, parlando della vicende relative alla Juventus. Ecco le sue parole su Massimiliano Allegri, che sembrerebbe scontento dell'operato della dirigenza per quanto riguarda i vari acquisti: "Allegri è perplesso sul mercato Juventus, gli aumenti di capitale degli ultimi due anni da quasi 700 milioni per il momento sono una zavorra per il club bianconero e non basterà certo l’annuncio in grande stile del ritorno di Pogba per lasciare un segno importante. Intanto, i rimpianti per Marotta messo alla porta da Andrea Agnelli continuano a crescere perché, dall’altra parte, l’Inter, pur tra i paletti del nuovo Fair Play finanziario sembra avere idee ed energia da vendere".

Sul calciomercato in entrata, considerando che la Vecchia Signora ha in pugno al momento soltanto Pogba, e la situazione Di Maria è ancora in bilico: "Le perplessità di Allegri sul mercato hanno spinto la Juve a rimodulare l’offerta su Di Maria cercando di avvicinarsi alle richieste dell’argentino: economiche e di durata del contratto per un solo anno, con un’opzione eventuale per un altra stagione da inserire. Allegri vorrebbe un altro centrocampista da inserire oltre a Pogba; piace Fabian Ruiz ma in questo momento i conti del club, senza cessioni non permettono investimenti se non operazioni su svincolati".

Sulla difesa, visto che la Juventus è alla ricerca di un difensore centrale al posto di Giorgio Chiellini, e di un terzino sinistro che possa prendere il posto di Alex Sandro, ma le varie trattative sono ancora al punto di partenza: "Ecco perché non ci sono momentaneamente segnali su un’altra richiesta dell’allenatore: un difensore di piede sinistro. Laporte del Manchester City e Gabriel dell’Arsenal sono per ora inavvicinabili. Intanto Morata non è stato riscattato ed è tornato dall’Atletico Madrid. I 15 milioni proposti contro i 35 stabiliti per ora non sono stati accettati".