Banchieri: “La Juve Next Gen può vincere il girone”

Simone Banchieri, allenatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sulla Next Gen a Tuttojuve.com: “Il girone B ha un livello altissimo, non è un caso che negli ultimi anni le squadre uscite da lì abbiano sempre vinto i play-off. Ci sono club organizzati e di blasone, alcune come il Pescara o il Gubbio che sono sempre delle avversarie difficili da affrontare. Le classifiche poi sono sempre state abbastanza equilibrate, è la media di chi si deve salvare che è molto alta. Lo posso dire in virtù del fatto che li ho giocati tutti i gironi della “.

Sulla Next Gen

"Almeno all'inizio c'è bisogno di un periodo di adattamento alla categoria, ma poi i giocatori della Juventus hanno le potenzialità per vincere il girone B. L'esperienza dice questo, ormai è da molti anni che frequenta i play-off e per un nulla non riescono ad andare avanti. Le squadre bianconere hanno un livello più alto della media, per me l'U20 è più forte di una squadra di C. Vogliamo parlare dei talenti generazionali che nell'arco degli anni ho affrontato da avversario? Possiamo fare benissimo qualche nome: Huijsen, Yildiz, Fagioli, Miretti, Soulé, Mbangula per nominare i più rappresentativi, ma anche citare Daffara che giocherà in B con l'Avellino e Israel che dopo aver fatto bene in Portogallo è stato acquistato dal Torino".