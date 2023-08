Ban esalta Cambiaso: “Darà una grossa mano alla Juventus”

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla squadra bianconera, parlando anche di Cambiaso

Zoran Ban, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Ero allo stadio con mio figlio, ho visto una Juve forte e con molte idee. Mi ha convinto la prestazione di Cambiaso, davvero super. E anche il primo tempo di Chiesa è stato di pregevole fattura. Qui c'è un'indicazione per il mister: Federico sta tornando lo stesso di quando è arrivato in bianconero.

Cambiaso? Cancelo è più forte dal punto di vista tecnico, ma a me piace di più Cambiaso perché è concreto in fase offensiva e difensiva. In Italia bisogna esser bravi a difendere, se poi sei super in attacco è ancora meglio. E' un ragazzo intelligente, di gamba, non ha sbagliato nulla con l'Udinese. Darà una grossa mano in quella zona di campo.

Ho visto un sistema di gioco molto differente rispetto al passato, mi piaceva il fatto che gli esterni entrassero dentro il campo. Prima non l'ho citato, ma sono rimasto soddisfatto anche della partita di Weah. Porterà molta freschezza su quella fascia, ha qualità e si vede. L'ho visto parlare molto con Allegri, per me deve avergli manifestato tantissimo la sua fiducia. Rispetto i tifosi, ma per me il vero acquisto sarà Paul Pogba. E' un campione, un talento straordinario, al 100% è uno dei pochi top player presenti in Italia. Scommetterò sempre su di lui. Con Paul e l'eventuale arrivo di Berardi e Lukaku, la Juve sarebbe da scudetto".