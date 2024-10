Balzarini: "Vlahovic è in un momento positivo. Sul rinnovo..."

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del momento di Dusan Vlahovic.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Juventusnews24: “Il suo momento è sicuramente positivo, lo dicono i gol che sono sette in nove partite complessive Champions compresa. Non ha mai saltato una partita perché non c’è in questo momento un sostituto di ruolo, ha saltato solo mezza partita contro il Napoli. L’errore che ha commesso lui è sicuramente stato determinante, come possono esserlo stati altri errori commessi prima di lui. Ha avuto due occasioni Koopmeiners e una Conceicao, ha avuto un’occasione anche Fagioli, ha avuto un’altra occasione Conceicao nel secondo tempo… È chiaro che il suo errore è il più eclatante, il più clamoroso, perché è stata la conclusione più facile da mettere in porta. Da fuori è facile giudicare, lui è andato d’istinto e probabilmente ha sbagliato perché ha visto Scuffet praticamente già a terra. Le critiche a Vlahovic sono assolutamente eccessive”.

Sul rinnovo di Vlahovic

“Dobbiamo fidarci di quello che dice Giuntoli, che dice che c’è ottimismo e che quindi il rinnovo ci sarà. Giuntoli dice questo. Poi sai, bisogna anche sempre interpretare un po’ le parole dei dirigenti che sono molto abili a districarsi in queste situazioni. La fiducia esternata da Giuntoli vuole essere anche un po’ una messa allo scoperto della situazione, cioè come dire, noi ci siamo, noi siamo disposti, se poi la cosa non va a buon fine, la colpa non è nostra ma è della controparte. Alle cifre attuali? No, è assolutamente impensabile. Ci si arriverebbe con dei bonus che poi peraltro alla Juve sono anche abbastanza facilmente raggiungibili”.