Balzarini: “Per Osimhen la Juventus dovrebbe fare un all-in”

Balzarini ha parlato dell'ipotesi di un arrivo di Osimehn alla Juventus: per il giornalista, l'operazione consumerebbe tutto il budget

Intervistato per TJ, Gianni Balzarini ha parlato della possibilità di vedere Victor Osimhen con la maglia della Juventus nella prossima stagione. Ecco le sue parole: “Allo stato attuale diventa una specie di all’in. Nel senso che la clausola di 70 milioni vale solo per l’estero. È di proprietà del Napoli e se viene ceduto In Italia bisogna andare a trattativa e credo che De Laurentiis non chieda una cifra inferiore ai 70 milioni. Anzi, credo che sia superiore e quindi a questo punto diventa difficile. Magari la Juventus i soldi li avrebbe, ma potrebbe comprare solo quello e poi fine”.

Balzarini: “Osimhen operazione complicata da gestire”

Il giornalista ha proseguito: "Inoltre, Osimhen ha un ingaggio che sono 11 milioni, tra l'altro e quindi bisognerebbe fare dei ragionamenti. Però se tu decidi di investire tutto su Osi perché sposta gli equilibri lo puoi fare. Però poi sposta anche gli equilibri economici degli altri, capisci? Se tu società mi dici per due anni che dobbiamo abbassare il monte ingaggi e poi improvvisamente arriva uno, gli da 11 milioni netti e allora gli altri dicono, ma io che ci ho scritto, Giocondo? Diventa una roba complicata anche da gestire. A meno che non gli fai un contratto di cinque anni, gli dai 5 milioni netti l'anno, spalmati".