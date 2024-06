Balzarini: “Juventus spazientita per l’attesa di Rabiot”

Gianni Balzarini ha fatto il punto sul rinnovo di Adrien Rabiot: per il giornalista, la Juventus comincerebbe a spazientirsi per l'attesa

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha parlato dei principali temi di calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “C’è solo Chiesa come giocatore nella formazione iniziale e questo fa riflettere. Una volta esisteva il famoso blocco Juve, anche in caso dell’ultimo Europeo vinto. La Juve non ha espresso in questi ultimi anni il meglio da un punto di vista di calciatori italiani. Per quanto riguarda Chiesa il suo agente Ramadani ha incontrato la Roma e prende sempre più quota la sensazione che questa sia stata la sua ultima stagione in bianconero. Per quanto riguarda Rabiot la Juve si sta un po’ spazientendo. Il termine fissato prima dell’inizio degli Europei era stato fissato da lui e non si è ancora giunti ad una soluzione, per cui la Juve ha preso contatti con Fofana del Monaco“.