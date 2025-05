Balzarini: “Elkann ha un sogno chiamato Conte”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro del tecnico Antonio Conte.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube, riportate da Tuttojuve.com: “John Elkann ha un pallino in testa che si chiama Antonio, di nome e Conte, di cognome. Questa è la base di partenza. Accanto a questa base di partenza c’è Conte che deve parlare con De Laurentiis. De Laurentiis che deve dargli, eventualmente, eventualmente e molto eventualmente, il via libera e poi c’è da dire, eventualmente, a Tudor: ‘accomodati’. E’ vero che lui sapeva o sa di essere sottoposto al giudizio finale, però c’è questa clausola di rinnovo dalla quale la Juve può recedere subito in caso di conquista del quarto posto o comunque di uno dei quattro posti per andare in Champions. L’unica cosa che vi posso dire è questa. Da qui a dire la Juve ha già deciso: no, non c’è nessuna indiscrezione”.

Su Conte

"Anche perché voi mi direte come può avere deciso su Conte se Conte non ha ancora parlato con De Laurentiis? Osservazione pertinente. Stiamo entrando in una sorta di ginepraio nel quale, tra l'altro, va subito a balzare all'occhio di una Juve si possa far trovare eventualmente impreparata a luglio, perché Tudor comunque farà il mondiale per club, per la scelta di un nuovo allenatore. Non posso pensare che la Juve si faccia trovare… cioè la Juve non può dire: 'voi tre o quattro state fermi perché vediamo cosa fa Tudor'. E' un ginepraio, è un ginepraio, è un ginepraio. Certo questa base di partenza che io vi ho dato e che viene dall'alto della Juve, dal massimo vertice della Juve, evidentemente, un peso ce l'ha, ma Elkann non può decidere, ripeto, decide De Laurentiis".