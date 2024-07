Balzarini: “Lo scambio Chiesa-Raspadori non sta in piedi”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'ipotetico scambio tra Chiesa e Raspadori.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: “Perché questa roba che avete letto di uno scambio Raspadori-Chiesa, in realtà è una cosa molto, molto fredda. Cioè al di là del fatto che appunto Chiesa non c’è che gradirebbe giocare la Champions e, avrebbe scelto l’estero come come meta, al di là del sondaggio del Bayern Monaco, gli piace l’idea, eventualmente di approdare ad un Manchester United. Ho sempre detto che è un giocatore da Premier. Chiesa nella Premier esalta le folle, perlomeno la folla dei tifosi della squadra in cui andrebbe a giocare. Quindi scambio con Raspadori è un’ipotesi di mercato che non sta in piedi”.