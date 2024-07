Balzarini: “Chiesa via a parametro zero? Difficile…”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile addio di Chiesa.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul canale Youtube: “È stato ipotizzato che l’Inter potrebbe essere un’opzione per il futuro di Chiesa, ma sinceramente è difficile immaginarlo giocare per la Juventus per un anno, sapendo già che da gennaio in poi potrebbe accordarsi con l’Inter. Pensate a cosa succederebbe ogni volta che Chiesa scende in campo allo Stadium, con un contratto quasi scaduto e la promessa di passare all’Inter. Credo che avrebbe difficoltà a giocare in serenità. Quindi non credo che questa situazione possa realizzarsi, a meno che l’Inter non faccia un’offerta alla Juventus di 25-30 milioni di euro. Ma dubito che l’Inter possa permettersi un’offerta del genere”.