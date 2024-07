Balzarini: “Cancelo-Juve? La trattativa sta prendendo corpo”

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile ritorno di Joao Cancelo.

Gianni Balzarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sul possibile arrivo di Joao Cancelo, che ha già vestito la maglia della Vecchia Signora nella stagione 2018-19: “Cancelo alla Juve è una pista che sta prendendo effettivamente corpo. È una proposta da parte del suo agente Jorge Mendes, si tratterebbe di un accordo con il Manchester City per un prestito con diritto di riscatto. Nel caso Cancelo verrebbe valutato in questa annata e poi si deciderebbe se riscattarlo. È chiaro che siamo ancora in piene trattative, non possiamo dare per fatto l’affare, però diciamo che è abbastanza indirizzato”.