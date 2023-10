Balotelli: “Buffon è stato il miglior portiere di sempre”

Mario Balotelli , calciatore, ha detto la sua a TV Play sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Donnarumma è uno dei portieri più forti che ci sono. E’ in assoluto tra i migliori. L’odio nei suoi confronti è nato dopo l’addio al Milan. Purtroppo sono cose che succedono ma la sicurezza che dà lui ce l'hanno in pochi.

I portieri sono come gli attaccanti. Ogni portiere è diverso Maignan per esempio è un portiere diverso. Se devo scegliere per la mia squadra tra Donnarumma o Maignan, dico Gigio. Ma se mi dai Maignan sono felice lo stesso. Ma il migliore non è né Donnarumma né Maignan. È Julio Cesar, perché nell’anno del Triplete era un extraterrestre.

Non solo in campo ma tutti i giorni in allenamento. Poi se vogliamo ragionare sulla carriera, allora dico Buffon. Ma Buffon per me è stato il più forte di sempre".