Juventus, il riassunto del giorno: parlano Montero e Balotelli

La JuventusPrimavera ha perso ancora. Il tecnico Montero è intervenuto per affrontare il tema: "Dobbiamo lavorare sulla concentrazione, ho notato che è successo altre volte. Siamo noi adulti a dovere aiutare i ragazzi, in partita ma soprattutto in allenamento. Mi ripeto sempre che devo migliorare io per primo, per far migliorare i ragazzi: sono contento del nostro gruppo, oggi non abbiamo meritato di perdere e non è la prima volta che perdiamo immeritatamente. Adesso dobbiamo rialzarci, perché la vita è così, non solo il calcio".