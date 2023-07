Ballotta su Allegri: “Quest’anno sarà decisivo per lui. Su Giuntoli…”

Marco Ballotta, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli.

Marco Ballotta, ex calciatore, ha detto la sua a Juventusnews24. Ecco le sue parole sulla Juventus: "Allegri è forte anche di un contratto importante, forse è indubbio ripartire da lui. Quest’anno però sarà decisivo per lui. Poi non dipende solo dall’allenatore, dipende anche dalla squadra allestita.