Bakhar: “All’andata la Juve più brava di noi, il nostro stadio un fattore”

Barak Bakhar, allenatore del Maccabi Haifa, alle 19 parlerà con la stampa, in vista della partita di Champions contro la Juventus.

Barak Bakhar, allenatore del Maccabi Haifa, alle 19 presenterà la sfida con la Juventusalla stampa, match della quarta giornata dei gironi di Champions League, gara decisiva per entrambe le squadre. Ecco le sue parole sul momento di forma degli israeliani: "Noi abbiamo la regola delle 24 ore. Sabato abbiamo subìto una dura sconfitta, ma il giorno dopo ripartiamo da zero. Ovviamente la partita contro la Juventus è importante: crediamo di poter fare di più di quello che abbiamo fatto finora, sicuramente in termini di risultati".