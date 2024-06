Baggio dopo la rapina subita: “Restano solo paura e lividi”

Roberto Baggio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la rapina subita, parlando anche delle conseguenze.

Roberto Baggio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua dopo la rapina subita nella sua abitazione. Ecco le sue parole: “Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie. In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura”. Le dichiarazioni sono arrivate tramite il suo agente Petrone, che ha rilasciato le precedenti dichiarazioni all’Ansa, dopo la grande paura per la situazione venutasi a creare a causa dell’irruzione dei malviventi.