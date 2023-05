L’avv. della Juve: “Tanti argomenti del Collegio di Garanzia non ci convincono”

La decisione del Gup non ha sorpreso nessuno: nuovo processo il 22 maggio e scelta sulla competenza territoriale rimandata alla Cassazione. I guai giudiziari della Juve sembrano non avere mai fine. Intervistato all'uscita dal Tribunale di Torino l'avvocato bianconero Maurizio Bellacosa ha detto: "Cosa non ci convince delle motivazioni del Collegio di Garanzia? Non ci convincono tanti argomenti, però abbiamo vari spunti per tornare a combattere davanti alla Corte federale d’Appello. Adesso cominciamo a lavorare alla memoria difensiva che dobbiamo depositare entro il 17 maggio".