Juve giù in borsa: la possibile penalizzazione UEFA spaventa gli investitori

Il titolo bianconero ha chiuso ancora una volta in negativo le contrattazioni della giornata odierna a Piazza Affari

La Juventus continua ad attraversare un periodo complicato: dopo la sconfitta contro il Napoli di domenica, i bianconeri sono chiamati a rialzarsi subito in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, che disputeranno a San Siro contro l’Inter domani sera, ma anche fuori dal campo sono alle prese con alcuni problemi.

L'ultimo arriva dalla chiusura della borsa odierna: dopo la ricostruzione di alcuni organi di stampa che ipotizzano una possibile esclusione dalle coppe europee da parte della UEFA verso il club bianconero, con una decisione che verrebbe presa indipendentemente dalla giustizia sportiva italiana, il titolo del club a Piazza Affari ha chiuso in calo. Dopo una giornata al ribasso, il titolo bianconero ha concluso in calo del 7,6% a 0,3 euro, sintomo dello spavento anche begli investitori per quello che potrebbe riservare il futuro.