Avvocati Pogba: “Minacce e tentativi di estorsione. Le parole di Mathias…”

I legali del centrocampista bianconero hanno replicato al messaggio pubblicato dal fratello, attraverso un comunicato affidato all'Equipe

redazionejuvenews

Per Paul Pogba non è un periodo facile. Al suo ritorno alla Juventusè stato accolto con grande affetto dal popolo bianconero ed è stato certamente uno dei colpi più importanti della campagna acquisti. Poi però, durante la tournée negli Stati Uniti, è arrivato l'infortunio: lesione al menisco laterale al ginocchio destro. Il centrocampista francese, che ha deciso di non operarsi, sta affrontando percorso della terapia conservativa, per tornare in campo il prima possibile. Ma per il centrocampista bianconero non sembra esserci pace. Ha fatto molto scalpore ieri il messaggio pubblicato da suo fratello Mathias su Instagram.

Le sue parole: "Ciao a tutti sono Mathias Pogba, giocatore professionista e fratello di Paul Pogba. Faccio questo messaggio perchè sono preoccupato per mio fratello.Ho grandi rivelazioni su mio fratello, Rafaela Pimenta, che Paul chiama sorella-madre, e Mbappé. Dopo la deludente parentesi allo United ora Paul gioca alla Juventus, dove non è ancora riuscito a giocare a causa del suo infortunio, per non parlare del suo documentario catastrofico. Tutti meritano di sapere alcune cose al fine di sapere se Paul merita davvero il rispetto del pubblico e dei tifosi, la partecipazione ai mondiali con la Francia, tutti gli sponsor e di essere preso come esempio per i più giovani. Rafaela Pimenta merita di prendere il posto di Raiola? Sa prendersi cura dei loro interessi? Quello che ho da dire interessa a molte persone e rischia di essere esplosivo e di fare molto rumore. Perché faccio tutto questo? Tutto sarà svelato a tempo debito. Restate sintonizzati, ci sentiamo presto".

Quest'oggi gli avvocati del giocatore francese hanno affidato all'Equipe una replica, con questo comunicato: "Le recenti dichiarazioni di Mathias Pogba sui social media non sono purtroppo una sorpresa. Si aggiungono alle minacce e ai tentativi di estorsione organizzata contro Paul Pogba. Le autorità competenti in Italia e Francia sono state sollecitate un mese fa e non ci saranno ulteriori osservazioni in relazione all’indagine in corso".