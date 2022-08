Juve, la squadra subito al lavoro dopo la partita con la Roma

Dopo la gara pareggiata per 1-1 ieri sera all'Allianz Stadium contro i giallorossi, la squadra si è allenata in vista della sfida allo Spezia

redazionejuvenews

Ieri sera all'Allianz Stadium è arrivato un pareggio che dà morale ma lascia anche l'amaro in bocca. L'1-1 contro la Roma infatti ha mostrato dei passi in avanti nella costruzione del gioco, rispetto alla partita contro la Sampdoria. Dopo il gol vantaggio firmato da Vlahovic, arrivato su punizione al secondo minuto, la Juventusha giocato, ma non ha chiuso la partita. E nel secondo tempo è arrivata la beffa con il pareggio di Abraham, su assist di Dybala, in un'azione da calcio d'angolo. Il prossimo impegno dei bianconeri sarà mercoledì alle 20:45, sempre allo Stadium, contro lo Spezia, che ieri ha pareggiato in casa 2-2 contro il Sassuolo.

La squadra intanto è già tornata al lavoro alla Continassa, come si legge nel report pubblicato dal sito ufficiale del club: "Quella che inizierà domani sarà la prima settimana con un turno infrasettimanale. Si inizierà mercoledì sera, nuovamente all’Allianz Stadium, contro lo Spezia (fischio di inizio alle 20:45) con il match valevole per la quarta giornata di Serie A. Poi si proseguirà sabato alle 15:00 con la trasferta di Firenze.

Una settimana, dunque, densa di impegni che i bianconeri hanno già iniziato a preparare a partire da questa mattina. La Juve, dopo il pareggio interno di ieri sera per 1-1 contro la Roma, si è ritrovata per spostare l’attenzione sulle prossime partite prima di dare il via anche alla Champions League la settimana successiva.

Come sempre accade nel giorno immediatamente successivo alla partita la squadra ha svolto un lavoro diversificato con questo menu: scarico per chi è sceso in campo contro i giallorossi, esercitazioni tecniche per la trasmissione veloce della palla e ripartenze in situazione con partitella finale per la restante parte del gruppo.

Domani l’appuntamento sarà nuovamente al mattino, mentre alle 14:30, presso l’Allianz Stadium, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Arkadiusz Milik che si potrà anche seguire LIVE, su Juventus TV". (juventus.com)