Calciomercato Juventus | Cherubini lo soffia a Marotta con uno scambio

La Juventus non riesce ad imporsi sulla Roma all'Allianz Stadium. Il big match con i giallorossi termina con il punteggio di 1 a 1. A Vlahovic risponde Abraham. Altra prestazione non esattamente soddisfacente dei ragazzi di Allegri. Intendiamoci, la squadra non ha giocato male, ma se davvero vuole ambire a vincere lo scudetto, partite come queste vanno vinte senza se e senza ma.