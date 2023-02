Avv. Durante: “Santoriello? Mancanza di imparzialità, sulla Juventus…”

Massimo Durante, avvocato, ha detto la sua a Juventusnews24 sul caso Santorielloe sull'inchiesta relativa ai bianconeri. Ecco le sue parole: "Santoriello? Penso che di fronte a una palese dimostrazione di imparzialità vengano meno i cardini di una normale civiltà giuridica. Mi creda, per il mestiere che faccio mi risulta imbarazzante commentare questo tipo di esternazioni, perchè non si è limitato a dire “sono un tifoso del Napoli”, cosa che per gli organi che devono giudicare andrebbe nascosta, ma qua si è andato oltre perchè ha detto anche che odia la Juve. Io credo che a livello politico arriveranno provvedimenti in questo caso.