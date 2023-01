Avv. Grassani: “Retrocessione Juve? Vi dico i casi in cui è prevista”

Mentre la squadra prova a concentrarsi sul campo, la società deve far fronte ai problemi legati al caso plusvalenze e ai prossimi sviluppi

redazionejuvenews

La Juventuscontinua a lavorare sul campo in vista della partita di domenica contro il Monza, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Ma nel frattempo al centro delle cronache rimane il caso relativo alle plusvalenze. La sentenza dei 15 punti di penalizzazione per il club bianconero continua a far discutere, in attesa delle motivazioni. Ma ci sono anche altri filoni dell'inchiesta che preoccupano.

Sulla vicenda è tornato a esprimersi Mattia Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo, in un'intervista ai microfoni di Calciomercato.com. Il legale ha parlato dei prossimi possibili rischi relativi alla manovra stipendi. Le sue parole: "Se la Procura Federale, anziché archiviare il procedimento, dovesse continuare l’azione nei confronti del club, dei suoi dirigenti e forse anche dei giocatori che si sono prestati alla manovra stipendi, e si accertasse la responsabilità in via diretta, certamente le conseguenze sarebbero come minimo la penalizzazione di uno o più punti in questo campionato".

Su una possibile condanna alla retrocessione, Grassani si è espresso così: "Qualora le violazioni in termini economico-finanziari fossero particolarmente gravi e si giudicassero come influenti per l’ammissione al campionato sportivo successivo (stagione 2020-2021, ndr), la gerarchia delle varie sanzioni vede agli ultimi posti, dopo la penalizzazione, la retrocessione, l’esclusione dal torneo e la revoca del titolo eventualmente conquistato".