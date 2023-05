Avv. D’Onofrio: “Juve? Per gli stessi reati solo sanzioni pecuniarie”

Paco D'Onofrio, avvocato, ha detto la sua sulla situazione della Juventus. Ecco le sue parole sull'inchiesta plusvalenze: "Il perimetro di questa sentenza era già stato definito dal Collegio di Garanzia del Coni, alla cui decisione la Corte di Appello della FIGC si è doverosamente uniformata. Restano i dubbi sul perché in passato, per vicende analoghe, la sanzione comminata ad altri Club sia stata solo pecuniaria (come del resto prevede esplicitamente la norma specifica) e sul perché condotte che implicano, necessariamente, l’intervento di altri soggetti abbiano comportato la condanna della sola Juventus. Bisognerà attendere la pubblicazione delle motivazioni, ma probabilmente questi dubbi resteranno.