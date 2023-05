Mercato Juve | Momblano, annuncio clamoroso: “La decisione di Elkann!”

La Juventus ha bisogno di una rivoluzione di quelle capaci - davvero - di spazzare via ogni passato e di far guardare avanti il club. Che dopo mazzate come quelle che ha ricevuto quest'anno, ha bisogno di una ventata di entusiasmo oltre che di novità. In questo senso uno degli argomenti più caldi rimane come sempre quello legato a Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero è sempre più al centro delle polemiche con una tifoseria che spesso e volentieri lo vede come colui che oltre a non ottenere risultati, non sta dando neanche un gioco alla Vecchia Signora. Ed è qui, in questo senso, che sono arrivate le notizie più pesanti in assoluto in queste ore.