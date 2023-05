ESCLUSIVA / Antonio Razzi scatenato: “Penalizzazione? Mi viene voglia di…”

L'ex Senatore della Repubblica, Antonio Razzi, interviene ai microfoni di Juvenews.eu. Ecco le sue parole

La sentenza che ha travolto psicologicamente la Juventus ad appena dieci minuti dall'inizio del match contro l'Empoli e la conseguente debacle contro i toscani. Tra i supporters della Vecchia Signora coesistono rabbia, delusione e imminente voglia di riscatto, già a partire dal prossimo match contro il Milan. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Antonio Razzi, ex Senatore della Repubblica e tifosissimo della Juventus.

Senatore, il suo giudizio personale sulla sentenza che ha decurtato dieci punti alla Juventus?

"E' una vergogna assoluta. A me viene voglia di disdire tutti gli abbonamenti che ho. Una squadra come noi, la Juventus, trattata a pesci in faccia, come se nulla fosse. Che vergogna".

Per quali ragioni una penalizzazione così significativa?

"Ma poi in virtù di quali ragioni? Le plusvalenze? Ok. Ma come mai paga solo la Juve per tutti? E' un film che abbiamo già visto. Siamo il club con più tifosi in assoluto. Questo è uno schiaffo alla logica".

Allude a un presunto fastidio che darebbe il club bianconero. In quali termini sarebbe articolato?

"Forse diamo fastidio perchè abbiamo proposto la Superlega e a qualcuno non andava bene. Magari hanno voluto farcela pagare. Non lo so. Tutto questo mi sembra assurdo".

Confermerebbe Allegri sulla panchina della Juve la prossima stagione?

"No, non terrei Allegri. Ci vuole una ventata di aria nuova. Non puoi perdere 4-1 contro una provinciale come l'Empoli, con tutto il rispetto per il club toscano che ha meritato di vincere la partita".

E chi prenderebbe al suo posto?

"Un allenatore giovane italiano. Perchè non Palladino? Ha già giocato da noi, conosce l'ambiente. Oppure anche De Zerbi, che ha idee molto innovative. Sicuramente basta Allegri".

E' stato pertanto un errore riprenderlo, con il senno di poi, nel 2021? Non salva nulla?

"Sì, abbiamo sbagliato. Io avrei tenuto Sarri, che aveva un'idea di gioco precisa e aveva vinto lo scudetto. Quando è tornato Allegri, Ronaldo ha deciso di andarsene per il suo gioco troppo difensivo".

L'ha delusa la stagione di Pogba?

"A chi è che non ha deluso? Io non capisco nemmeno perchè lo abbiamo ripreso. Già al Manchester era sempre infortunato. Ma qualcuno che è esperto della tenuta fisica dei calciatori c'è in casa Juventus?".

E quella di Vlahovic? Un anno fa veniva dipinto come uno dei potenziali calciatori più forti al mondo...

"Vlahovic è il fantasma di quel giocatore lì. Idem per Chiesa: da quando è tornato dopo l'infortunio non è più lo stesso. Abbiamo preso gol contro il Siviglia e siamo stati eliminati per colpa di una brutta palla persa da lui".

Acquisti che auspica dal mercato estivo?

"Io spero torni Rovella: come abbiamo fatto a darlo al Monza per prendere Paredes? Errore colossale. Poi dobbiamo riprenderci Kulusevski e Bentancur: a Torino tanto li criticavano; guardate che cosa hanno fatto al Tottenham. In più ho un suggerimento speciale...".

Ossia?

"Io seguo anche il Pescara e ho notato un giovane molto promettente: Marco Delle Monache. Ha solo 17 anni se non sbaglio. Ho saputo che lo ha già preso la Sampdoria, ma i blucerchiati sono già retrocessi. Potremmo rivolgerci a loro e prenderlo noi: mi ha davvero impressionato per tecnica e velocità".