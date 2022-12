Avv. Afeltra: “La Juventus verrà sicuramente condannata”

Roberto Afeltra, avvocato, ha detto la sua sull'inchiesta della Juventus, parlando delle possibili sanzioni per i bianconeri.

Roberto Afeltra, avvocato, ha detto la sua a Radio Radio sulla situazione della Juventus. Ecco le sue parole sull'inchiesta della Vecchia Signora e le possibili sanzione per i bianconeri in campo nazionale ed internazionale, per quanto riguarda la questione degli stipendi, caso irrisolto dai tempi della stagione 2019-20: "E se tu non sei iscritto al campionato attraverso l’articolo 93 e 94 devi tornare tra i dilettanti, come precedentemente hanno fatto Parma e Fiorentina.

Gli stipendi però non hanno alcuna rilevanza, perché non toccano i criteri per essere ammessi al campionato di serie A e non violano il contratto tipo. Infatti i calciatori hanno la libertà di concordare con le società le riduzioni e i pagamenti successivi. La Juventus sicuramente verrà condannata per l’articolo 31 comma 1 perché non ha depositato le scritture private.

Sanzioni in campo europeo? La UEFA può punire la Juventus perché non ha depositato le scritture private in Italia e quindi non possono essere usate. La UEFA attende di avere un interlocutore sportivo con cui confrontarsi, potrebbe essere Alessandro Del Piero. La Juventus potrebbe avere sanzioni diverse in Italia e in Europa. La UEFA potrebbe punire fortemente la Juventus mentre in Italia potrebbe avere solamente una diffida amministrativa, poiché vi sono norme diverse".