Nasce una Juve nuova di zecca, ecco cosa succede nel 2023 / News

Qualche giorno di riposo per la Juventus e poi diverse settimane di fuoco che la Vecchia Signora affronterà a testa alta sia sul campo che nei tribunali. Sta per nascere il nuovo CDA bianconero, che sarà chiamato a prendere decisioni di vitale importanza per il futuro del club. Secondo calciomercato.com in linea di massima sarebbe già stata presentata la lista dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione. C'è chi parla addirittura di un'ufficializzazione dei nomi subito dopo Natale. Ma in concreto come cambierà la Juventus nei prossimi mesi? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza<<<