Mercato Juve | Allegri ha deciso: ecco i 5 regali che vorrebbe scartare

Poteva sicuramente essere un Natale più sereno in casa Juve. Massimiliano Allegri avrà l'arduo compito di tenere le vicende societarie fuori dallo spogliatoio. La stagione corrente può riservare ancora diverse soddisfazioni, sia in campo nazionale che internazionale. La Juventus vista nelle ultime uscite ufficiali giustifica un certo ottimismo, soprattutto in virtù di una solidità difensiva ritrovata che l'ha portata ad essere la migliore retroguardia della Serie A. Non si può negare che nella prima parte di stagione siano mancati all'appello dei protagonisti fondamentali, ai quali si chiede di riscattarsi da gennaio a giugno. Il tecnico bianconero ha ben chiari i regali che vorrebbe scartare in questo periodo natalizio, qualora Babbo Natale dovesse esaudire tutti i suoi desideri, i tifosi juventini potrebbero davvero divertirsi<<<