Auriemma: “La gara di mercoledì tra Napoli e Juve sarà spareggio Champions”

Il giornalista ha parlato

TORINO - Raffaele Auriemma, giornalista, ha parlato sul suo canale Yuotube di vari temi, tra cui la partita di mercoledì tra Napoli e Juventus: "Quante sorprese sta proponendo questo campionato di Serie A. Da ieri possiamo considerare l’Inter con mezzo scudetto sulla maglia, i nerazzurri hanno meritato questo titolo perché sono stati i più continui di tutti. Più continui del Napoli e del Milan, che è in una sofferenza atroce e non riesce più a ritrovarsi. I rossoneri probabilmente hanno chiesto troppo ad un quarantenne forte e carismatico come Ibra, ora sono in caduta libera ed ormai sono stati accappiati dalle altre squadre. Il Napoli è già alle costole, per non parlare dell’Atalanta che merita la Champions più degli altri, la Juve pur se con mille contraddizioni è lì, la Lazio incalza, mentre la Roma sta quasi per uscire da questo concorso a premi finirà il 23 maggio. Chi riuscirà a prendersi questi tre posti Champions? Adesso sarà molto divertente soprattutto la gara di mercoledì tra Juve e Napoli, che sarà un vero spareggio.